La Communauté de communes Aunis Sud vient d’investir dans un skate park et un mur d’escalade. Leur inauguration a eu lieu hier soir, en présence des élus et des clubs sportifs.

Ce sont donc deux équipements flambant-neuf qui viennent d’être créés dans l’enceinte du complexe sportif intercommunal de Surgères. Afin d’améliorer son offre de services, la CdC Aunis sud a entrepris d’importants travaux dès l’an dernier pour la création de ces deux structures. Le skatepark, tout d’abord, aménagé derrière le stade de rugby. Il remplace celui construit dans les années 2000 par la ville, mais démonté il y a deux ans pour des raisons de sécurité, et suite à de trop nombreuses dégradations. Situé près des établissements scolaires, et du centre social, il devrait séduire principalement les jeunes, adeptes de la pratique du skate, de la trottinette, du roller et du BMX. Il est équipé de plusieurs modules sur près de 600m². Coût total des travaux : 160 000 euros.

Concernant le mur d’escalade, un nouvel espace a été aménagé au gymnase 3. Il a été conçu pour attirer plus de monde. L’ancienne structure était arrivée à saturation, empêchant le club local d’accepter de nouvelles adhésions. Ce nouveau mur de 79m², accessible à tous, permet aux grimpeurs d’explorer un univers en trois dimensions, combinant dalles, dévers et passages plus ou moins verticaux. Son coût : 32 000 euros.