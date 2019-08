Les grandes marées sont de retour avec de forts coefficients attendus. Au-dessus de 100 à partir de vendredi jusqu’à mardi prochain, avec un pic à 113 dimanche. Les conditions météos s’annonçant favorables et propices à la pratique de la pêche à pied, et alors que les vacances d’été se terminent, il devrait y avoir du monde en bord de mer. Il est donc vivement conseillé de rester prudent aux abords du littoral. D’autant plus en cas de forts coefficients de marée. C’est le message des Sauveteurs en mer. Philippe Reydant est le délégué départemental de la SNSM Charente-Maritime :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/snsm-1.mp3 Philippe Reydant qui délivre quelques recommandations de base pour éviter tout danger sur l’estran charentais :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/snsm-2.mp3 Et en cas de difficulté, il est conseillé de ne pas paniquer et de prévenir les secours en appelant le 196 ou le 18. La SNSM rappelle que les sauveteurs bénévoles de ses six stations de Charente-Maritime sont opérationnels 24h/24 et 365 jours par an.