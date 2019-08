En cyclisme. La passe de 2 pour Christophe Laporte sur le Tour du Poitou-Charentes. Le coureur varois s’est de nouveau imposé hier au sprint final à Aigre en Charente. Il remporte la 2e étape partie de Rochefort, là où il s’était imposé la veille. Il conserve la tête du classement général. Aujourd’hui, deux étapes attendent les engagés dans la Vienne. La 3e ce matin entre Châtellerault et Pleumartin. Un parcours de 110km. Puis la 4e cet après-midi, et le très décisif contre-la-montre entre Leigné-les-Bois et Pleumartin.