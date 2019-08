L’association Patrimoine naviguant de Charente-Maritime organise depuis hier une grande parade nautique de navires traditionnels des pertuis charentais et de Vendée. 35 bateaux en bois parmi lesquels des baliseurs, des lasses et des sloops ostréicoles et mytilicoles. Partis du vieux port de La Rochelle, ils sont aujourd’hui à Saint-Martin-de-Ré. Demain à Saint-Denis-d’Oléron. Vendredi à Soubise. Et samedi au Château-d’Oléron. De nombreuses animations sont proposées gratuitement autour de l’évènement.