Dernière étape pour le PLUI-H d’Aunis Sud. Le Plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat qui doit fixer les grandes orientations d’aménagement du territoire de la Communauté de communes pour les 15 prochaines années, et qui déterminera les zones constructibles et celles qui seront protégées. Un document qui est actuellement en cours de validation et qui doit faire l’objet d’une enquête publique du 9 septembre au 11 octobre. Tous ceux qui habitent, travaillent ou étudient en Aunis Sud pourront donner leur avis en vue d’éventuelles modifications. Jean Gorioux, le président de la CdC :

La concertation est pleinement au cœur du projet, comme le souligne Raymond Desille, vice-président en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire :

Concrètement, plusieurs options seront possibles pour s’exprimer comme l’explique Annabelle Gaudin, responsable du service planification urbanisme :

La commission d’enquête rendra son avis un mois plus tard, avant l’approbation du PLUI-H début 2020, juste avant les prochaines élections municipales. A noter que le document est consultable sur aunis-sud.fr. Pour en savoir plus, deux rencontres sont prévues samedi matin au marché d’Aigrefeuille-d’Aunis, et le 7 septembre au marché de Surgères.