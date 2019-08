Valérie Karsenti présidera le jury du prochain festival de la fiction TV de La Rochelle. La comédienne, qui incarne Liliane dans la série « Scènes de ménage » sur M6, fait partie des têtes d’affiche de cette 21e édition qui aura lieu du 11 au 15 septembre. Elle sera aux côtés d’une pléiade de stars du petit et du grand écran, à l’image du comédien Mathieu Madénian qui sera le maître de cérémonie du festival. Un festival populaire qui attire plus de 35 000 spectateurs et qui confirme son succès, comme le souligne le président Stéphane Strano :

A noter qu’une quarantaine d’œuvres seront projetées. 15 prix seront remis. L’interview complète de Stéphane Strano à suivre dans l’émission « Chut… on écoute la télé ! » qui sera diffusée sur notre antenne le 9 septembre prochain.