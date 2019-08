Prudence sur la route aujourd’hui. Des perturbations sont à prévoir sur le tracé du Tour cycliste du Poitou-Charentes. Le départ de la course sera donné dans les Deux-Sèvres à Niort, direction Rochefort en Charente-Maritime. Ville-étape de cette 33e édition. Cette 33e édition réserve bien des surprises. A commencer évidemment par le nom du vainqueur qui succèdera à Arnaud Démare, brillant concurrent du TPC 2018. Le Tour cycliste du Poitou-Charentes va accueillir cet été des champions de la petite reine, dont le Français Tony Gallopin qui fait partie des têtes d’affiche. Vainqueur d’étapes sur le Tour de France en 2014, sur le Tour d’Espagne en 2018 et le Paris-Nice en 2015. Il faudra aussi compter sur Yoann Offredo, Yoann Paillot, Rudy Molard, Jonathan Hivert et bien d’autres.

Comme chaque année, cinq étapes sont prévues jusqu’à vendredi, avec une arrivée finale à Poitiers. Ce mardi midi, les coureurs s’élanceront donc de Niort dans les Deux-Sèvres, pour une balade au nord de la ville direction le Marais poitevin et le nord-est de la Charente-Maritime. Les sportifs feront leur entrée dans notre département par Saint-Félix, et rouleront vers Puyrolland, Breuil-la-Réorte, Saint-Pierre-la-Noue, Ciré-d’Aunis, Breuil-Magné et Rochefort. Ville de départ de la 2e étape qui passera ce mercredi par Breuil-Magné, Tonnay-Charente, Genouillé, Tonnay-Boutonne, Mazeray, Sainte-Même, Matha, Beauvais-sur-Matha, direction Aigre en Charente pour l’arrivée.

18 équipes et 130 coureurs vont prendre le départ. A noter que la première étape entre Niort et Rochefort fait 189km.