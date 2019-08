Plus de la moitié du marais de Brouage est infesté par la jussie. C’est le constat de Victoire Bonnaure. Une étudiante en 2e année d’école d’ingénieur à Paris, qui vient de terminer un stage de trois mois à la Communauté de communes du Bassin de Marennes. Sa mission : cartographier la présence de la jussie dans le marais. Une plante exotique invasive qui prolifère dans cette zone humide étendue sur 10 000 hectares. Si la partie nord semble préservée du fait de la salinité de l’eau, les zones les plus touchées se trouvent plus au sud et au centre. Victoire Bonnaure :

