Faire vivre et revivre l’Abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély. C’est l’objectif de la toute jeune association qui porte le nom de l’édifice classé monument historique et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle a été créée en début d’année, juste après la dissolution par le préfet de l’EPCC, l’Etablissement public de coopération culturelle. Une coquille vide qui devait valoriser le site. Aujourd’hui, c’est donc l’association Abbaye royale qui a en charge cette mission, avec le souci de participer au développement économique et touristique du territoire, et d’en faire un lieu d’attractivité pour de jeunes entreprises. On écoute la vice-présidente Béatrice Laot :

Et justement, l’association met en place des partenariats pour créer l’évènement, comme en ce moment cette exposition d’une vingtaine de fac-similés des œuvres de Léonard de Vinci, confiées par le château de Dampierre-sur-Boutonne :

L’exposition est à voir jusqu’au 8 septembre, à l’occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. A noter que l’association Abbaye royale prépare également un évènement gastronomique, avec dégustation, concerts et conférences. Ce sera le 7 septembre et ça s’appellera « Les délices du terroir ».