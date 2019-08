Scène ouverte avec l’association Aunis en scène de Courçon pour la promo du festival “Courçon remet le son 2” qui aura lieu le samedi 31 août.

Après le succès de la première édition de “Courçon remet le son”, l’association Aunis en scène entame cette édition 2020 avec bonheur le samedi 31 août, à partir de 18h30, place du marché à Courçon(17).

Concerts Ella/Foy – Sidi Wacho

ELLA/FOY :

Contrebasse , harmonica , percussions , guitares , ukuele, chant.

Avec leur musique authentique, organique, le duo ELLA/FOY incarne résolument la génération unplugged, dépouillée de tous artifices, et cite au rang de leurs inspirations Otis Redding, Moriarty, Agnès Obel, Hugh Coltman ou encore Angus et Julia Stone.

SIDI WACHO :

Sidi Wacho c’est le nouveau collectif inclassable avec Saidou et Jeoffrey de MAP, Juanito Ayala de Santiago du Chili, Boris Viande à la trompette aux couleurs balkaniques, El Pulpo aux percussions et Dj Antü (Colectivo Andigena).

C’est de l’expression populaire made in Lille et Santiago, avec des textes engagés qui piquent et qui nous rappellent que « la lucha sigue !».

Les bénéfices de “Courçon remet le son” iront à l’association Autisme 17 dans le but de financer actions, matériels et mobiliers pour son nouveau local afin d’accueillir et suivre au mieux les enfants et jeunes personnes atteintes de syndromes d’autisme.

https://www.facebook.com/aunisenscene/

https://www.facebook.com/philippe.leger.94