Hervé de Changy vient de faire installer des panneaux aux entrées du village pour rappeler qu’à la campagne les clochers sonnent et que les coqs chantent très tôt. Un message sur le ton de l’humour qu’il convient de repréciser à certains urbains qui ne supportent pas ces bruits. C’est ce que nous dit le premier magistrat du village situé entre Surgères et Rochefort, qui a pris cette décision en conseil municipal. On l’écoute :

Hervé de Changy vient de saisir son député Didier Quentin pour qu’il intervienne à l’Assemblée nationale, afin d’élaborer un projet de loi visant à protéger les bruits de la campagne. Le maire qui est par ailleurs un fervent supporteur du coq Maurice de l’île d’Oléron, dont l’affaire de trouble du voisinage sera jugée le 5 septembre à Rochefort.