Un évènement sur deux jours, conçu par le Département qui propose une sélection d’une quinzaine de films, issus de six festivals charentais-maritimes.

Programmé à la fin des vacances d’été, le Festival des festivals, c’est une sélection des meilleurs moments des principaux festivals du département qui ont eu lieu durant l’année en Charente-Maritime : Fiction TV, Film d’aventure, La Rochelle cinéma, les Escales documentaires, Visions d’Afrique et pour la première fois FestiPrev. Une quinzaine de projections sont prévues, dans les jardins du château de Surgères. Catherine Desprez, maire de Surgères et vice-présidente du Département :

Au programme : des films d’animation, des longs et courts-métrages, des web-séries, mais aussi et surtout la projection d’un grand classique de Louis de Funés « L’homme orchestre » ce vendredi soir à 22h15, en présence du réalisateur Serge Korber, aujourd’hui âgé de 83 ans. Parmi les temps forts également, la venue de l’équipe de la série « Escape » samedi à 20h45. Puis à 22h15 de Mélusine Mallender, aventurière et réalisatrice du film « Les voies de la liberté » sur son périple à moto à travers 40 pays. Pour patienter, des entractes musicaux et divers ateliers pour les enfants seront également proposés à partir de 17h.