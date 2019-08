A partir de demain, 1200 élus et militants PS vont se retrouver à l’espace Encan pour trois jours de congrès. Si l’on ne parle plus d’Université d’été mais de Campus 19, c’est bel et bien le grand rendez-vous politique de rentrée du Parti socialiste qui revient dans la cité rochelaise, après trois ans d’absence. Avec des enjeux majeurs à quelques mois des Municipales et l’ambition de s’ouvrir aux alliés potentiels, après la débâcle aux dernières Européennes et Présidentielles. On écoute Cyril Chappet, premier secrétaire fédéral du PS en Charente-Maritime :

Neuf autres partis de gauche prendront part aux travaux, ayant pour ligne directrice la sociale-écologie. Principal moteur pour relancer le parti, même si la tâche ne sera pas simple, comme le reconnaît Cyril Chappet :

Sont attendus le premier secrétaire du PS Olivier Faure, et le député européen Raphaël Glucksmann. Ouverture du Campus 19 demain à 14h. Le rendez-vous est précédé du séminaire de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains qui, lui, n'a jamais quitté La Rochelle depuis 1993.