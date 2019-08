Sécheresse : les mesures de restriction d’eau s’enchaînent depuis le début de la semaine. Alors qu’une réunion de crise hebdomadaire a eu lieu hier matin à La Rochelle, le préfet de la Charente-Maritime a pris deux nouveaux arrêtés qui entrent en vigueur aujourd’hui. Ils concernent les bassins des marais nord et sud de Rochefort et du Bruant qui passent en coupure, soit une interdiction totale de prélèvement pour l’irrigation agricole. Et puis les prélèvements sont désormais limités en journée sur le bassin des fleuves côtiers de Gironde, et certains jours de la semaine sur l’Arnoult.