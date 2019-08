Un spectacle nocturne qui depuis plusieurs années raconte l’histoire d’un couple d’agriculteurs au gré des époques, de la guerre 14-18 aux années 60. Emotion et humour sont au rendez-vous de cet évènement, qui est labellisé Sites en scène par le Département et qui est porté par près de 250 bénévoles de 6 à 90 ans, qui s’activent sur scène et en coulisses. Et tous les ingrédients sont réunis pour plaire au plus grand nombre. Alain Noël, le président de l’association organisatrice :

Rendez-vous jusqu’à dimanche à Puy-du-Lac, commune située entre Tonnay-Charente et Tonnay-Boutonne. Ouverture d’un village-expo dès 16h. Repas charentais et restauration sur place à 19h. Spectacle à 21h30, suivi d’un feu d’artifice.