C’est aujourd’hui qu’est versée l’Allocation de rentrée scolaire. Un coup de pouce financier aux familles aux revenus modestes, pour l’achat des fournitures scolaires. En Charente-Maritime, plus de 26 600 familles y ont droit cette année.

Oui, 26 643 familles très précisément, selon la Caisse d’allocation familiale de la Charente-Maritime. Chacune va bénéficier de l’ARS, l’Allocation de rentrée scolaire. Un chiffre relativement stable comparé aux années précédentes. C’est 17 de plus qu’en 2018. L’ARS est versée, sous conditions de ressources, aux familles les plus modestes qui ont des enfants à charge de 6 à 18 ans, et scolarisés. Son montant est calculé en fonction de l’âge de l’enfant. Ainsi, pour un écolier de 6 à 10 ans, l’aide est de 368,84 euros. 389,19 euros pour les enfants de 11 à 14. Et 402,67 euros pour les 15-18 ans.

Pour les familles qui perçoivent au moins une prestation sociale et familiale, il n’y a pas de démarche à faire. En revanche, pour celles avec un seul enfant à charge, et non allocataire, il est impératif de déposer un dossier de demande à la Caf.

L’ARS est versée automatiquement pour les enfants scolarisés, apprentis ou étudiants salariés. L’enveloppe globale de la Caf de la Charente-Maritime s’élève à plus de 15,6 millions d’euros cette année. Sachez enfin qu’il existe une allocation dite dégressive pour les familles dont les revenus dépassent de peu les plafonds fixés par la Caf.

Et pour connaître les conditions d’attribution de l’Allocation de rentrée scolaire, rendez-vous sur le site de la Caf.