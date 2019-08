L’Angoumois, c’est cet ancien navire de pêche du Musée maritime, qui avait été ravagé par un incendie en juillet 2012. Après sept semaines de restauration, et grâce à un budget de plus de 180 00 euros, il a repris des forces et des couleurs.

C’est le moins que l’on puisse dire. Ce fleuron du Musée maritime de La Rochelle a bien profité de sa période de convalescence pour se refaire une beauté. Sept semaines de restauration ont été nécessaires pour remettre à flot cet ancien navire de pêche, classé monument historique en 1993. Des tôles ont été insérées aux endroits fragilisés par des années de pêche et affaiblis par l’incendie survenu il y a sept ans. La restauration des ballasts et le carénage de la coque figurent aussi parmi les plus grosses interventions réalisées cet été. Coût total de l’opération : 183 000 euros, dont 50% ont été financés par le Ministère de la Culture, et 15% par le Conseil départemental.

L’Angoumois rejoindra la flotte patrimoniale du Musée maritime ce mercredi soir, à marée haute. Il quittera le port atlantique de La Pallice vers 18h30 et devrait arriver à l’écluse du bassin des chalutiers une heure plus tard. Escorté par les lamaneurs, avec à bord un pilote pour exécuter les manœuvres d’entrée et d’amarrage. Il regagnera sa place aux côtés du France 1, du remorqueur Saint-Gilles, du chalutier Manuel Joël et de la vedette Duperré, petite dernière de la collection.