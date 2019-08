Un toxicomane de 19 ans sera prochainement convoqué devant le tribunal de Saintes pour avoir consommé de la drogue dans une boîte de nuit. C’était dimanche matin, vers 4h, au Végas. Alors que la discothèque saintaise était bondée, le jeune homme a sniffé un rail de cocaïne devant tout le monde. Surpris par un agent de sécurité qui a alerté la police, il a été interpellé et placé en garde à vue. Le jeune homme a reconnu les faits, et précisé qu’il n’était pas vraiment responsable de ses actes, en raison de la dizaine de vodka qu’il avait bu juste avant et qui lui avait ôté tout discernement. Pour ces faits, il risque jusqu’à un an de prison et 3750 euros d’amende.