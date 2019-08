Avec plus de 211 millions de bouteilles expédiées en un an, l’eau de vie charentaise confirme son succès, notamment à l’étranger, en Asie et aux Etats-Unis. Les expéditions sont à leur plus haut niveau jamais atteint. Avec une progression de 2,5% en volume et 6,9% en valeur, le Bureau national interprofessionnel du cognac se félicite de ces résultats. Le chiffre d’affaires dépasse les 3,4 milliards d’euros.