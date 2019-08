Le coup d’envoi aujourd’hui du festival du Film francophone d’Angoulême en Charente. 12e édition de l’évènement qui va se dérouler jusqu’à dimanche, avec des dizaines de projections programmées et un hommage au cinéma luxembourgeois. Mais aussi des stars du grand écran dont l’actrice britannique Jacqueline Bisset qui est la présidente du jury. L’occasion de découvrir de nombreux films parmi les plus populaires de cette rentrée, comme « Au nom de la terre » du poitevin Edouard Bergeon, avec Guillaume Canet et Rufus.