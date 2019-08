« Chut… On écoute la télé ! » l’hebdo, c’est l’émission média présentée par Alain Jeanne, avec tous ceux qui font l’actualité de la télé, du cinéma ou de la chanson. Les plus grandes stars en interview, des exclusivités et un accès aux coulisses de vos programmes préférés. C’est tous les lundis de 18h à 19h. Sans oublier la quotidienne, du lundi au vendredi, à 13h30 et 18h30.

