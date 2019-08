Scène ouverte avec le groupe Debbie 68 de Saintes pour la promo de son concert le samedi 31 août au Festival Les Brasseries solidaires d’Echillais.

Debbie 68 est un groupe rock français fondé en 2014. Ce groupe, à influence rock très éclectique, propose des chansons aux textes aiguisés et mélodies claquantes. Son nom, Debbie 68, est né de l’une de ses premières répétitions, chez le bassiste, où “les gendarmes ont interrompu la répétition et laisser en partant une amende forfaitaire de 68 euros pour tapage nocturne !”. Voix, guitares, basse, batterie, voilà les fondements de Debbie 68, un groupe qui ne fait pas de reprises, et qui envoie du rock français alternatif et saturé, sans faire mal. Les textes sont acérés, parfois sombres, souvent poétiques : ils viennent d’ailleurs, ils s’en emparent et vous transportent dans leur univers. Un style rock entraînant et accessible, une voix puissante et chaude, des textes ciselés, et des belles envolées guitaristiques, soutenues par des lignes de basse précises, et une batterie qui sait cogner ou être douce, quand il le faut.

https://www.facebook.com/rockdebbie68/