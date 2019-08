Les anti-éoliennes de Varzay restent mobilisés. Alors que le projet d’aménagement de quatre machines suit son cours, des riverains de cette commune située entre Saintes et Royan mènent toujours la fronde. Rassemblés depuis deux ans au sein de l’association Donquichotte17460, ils invitent à une réunion d’information préalable à l’enquête publique qui se déroulera du 16 septembre au 18 octobre. Cette réunion aura lieu le 30 août à 18h30 à la salle des loisirs. Ecoutez le président Bertrand Vincent :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/eolien-varzay.mp3 Un projet élaboré sans concertation selon Bertrand Vincent qui a lancé des invitations au promoteur et aux propriétaires terriens, mais aussi au commissaire enquêteur et aux élus locaux. La réunion est ouverte à tous.