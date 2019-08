La Communauté de communes Aunis Sud organise une soirée ce mercredi pour observer les étoiles. C’est au lac de Frace à Aigrefeuille. Rendez-vous à 19h pour un pot de bienvenue. Possibilité de pique-niquer sur place. Conférence et projection d’une carte du ciel à 21h. Et observation du ciel à la nuit tombée. C’est gratuit et ouvert à tous.