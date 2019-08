Le coup d’envoi ce soir à Brouage du premier festival de musique classique Entre vents et marais. Une première édition qui va se dérouler jusqu’à dimanche dans le Bassin de Marennes. C’est l’association Alchimie des sons qui en est à l’origine. Elle est composée de jeunes musiciens professionnels, tous natifs de la région. C’est la particularité de ce festival comme le souligne Paul-Henri Astier, l’un des co-organisateurs :

Des répétitions publiques, des rencontres et des concerts gratuits sont proposés en journée. Et des concerts payants en soirée. Notamment ce soir à 20h30 en l’église Saint-Pierre de Brouage, avec le quintet à vent Le Concert impromptu. Vendredi à 20h30 en l’église de Saint-Just-Luzac. Et dimanche à 20h30 en l’église Saint-Pierre de Marennes avec l’ensemble Osmose. Le programme complet sur festival-entre-vents-et-marais.com.