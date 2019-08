La situation hydrologique ne s’améliore pas en Charente-Maritime. Les niveaux sont bas, et les débits des nappes et des rivières sont extrêmement faibles. Face à la sécheresse, les mesures de restriction des prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole sont renforcées à partir d’aujourd’hui. L’objectif étant de préserver la ressource en eau potable du département. Désormais, l’arrosage des champs est interdit en journée sur l’ensemble des bassins de gestion. La nuit, les autorisations sont réduites dans plusieurs bassins, et les volumes accordés ont été revus à la baisse. Le bassin du Marais Sèvre niortaise passe en coupure totale. Pour rappel, le remplissage des mares de tonnes est interdit sur 11 bassins depuis le 6 août. Et les usages domestiques de l’eau sont limités depuis le 23 juillet. Des mesures insuffisantes pour trois associations : Nature environnement 17, SOS rivière et la Fédération départementale de pêche.