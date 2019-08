Les meilleurs pilotes attendus aujourd’hui au Championnat de France de Supercross SX Tour de La Tremblade. L’évènement, qui se déroule sur la piste des étains, route de la Fouasse, verra notamment la présence du champion du monde de freestyle Tom Pagès. Un beau spectacle en perspective qui devrait attirer environ 10 000 spectateurs, mais qui pourrait bien être le dernier. C’est en effet ce que redoutent les organisateurs du Motoclub de la presqu’île d’Arvert, et notamment son président Robert Hautier, qui peine à trouver un successeur, et qui surtout est las des contraintes environnementales qui lui sont imposées. En particulier, le strict respect de la biodiversité, et plus précisément des crapauds, qui a imposé la modification des horaires des épreuves. A ce titre, la Direction départementale des territoires et de la mer s’est rendue spécialement sur place ce mardi après-midi pour vérifier que tout était en règle. Pas de quoi gâcher la fête pour autant, même si l’édition 2020 reste incertaine. L’épreuve prévue ce mercredi s’annonce bouillonnante, avec un plateau relevé. En SX2, Julien Roussaly fera tout pour rester leader, face à Pierre Lozzi, Thomas Do et Anthony Bourdon. En SX1, Valentin Teillet tentera de conserver la tête, devant Grégory Aranda et Cédric Soubeyras. En freestyle FMX, Tom Pagès devrait à nouveau briller. A 34 ans, il est l’un des meilleurs pilotes mondiaux avec deux médailles d’or et deux d’argent en 2018.

Les essais libres débuteront à 13h30. Coup d’envoi des épreuves à 19h15.