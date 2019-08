Un plaisancier d’une cinquantaine d’années est décédé hier après-midi après le retournement de son catamaran, au large de Saint-Martin-de-Ré. Le drame s’est produit peu avant 17h. Deux autres personnes se trouvaient à bord. Son fils de 13 ans et un moniteur de voile. Ils s’en sont sortis sains et saufs. Le père de famille aurait fait un malaise en tombant à la mer. Il n’a pu être ranimé par les secours. Le parquet de La Rochelle a ordonné une autopsie pour déterminer les causes précises de sa mort.