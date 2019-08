Les policiers de Rochefort ont mis la main sur un homme de 50 ans, sans profession, soupçonné d’être l’auteur de plusieurs dizaines de vols à la roulotte dans la région. Il a été interpellé jeudi dernier, dans un mobil-home à Tonnay-Charente. Les forces de l’ordre y ont découvert, je cite, « une véritable caverne d’Ali Baba ». L’individu dérobait des cartes bleues, des chéquiers et des pièces d’identité qu’il falsifiait, et avec lesquels il achetait des biens qu’il revendait ensuite sur internet. Plus de 20 000 euros ont été saisis sur ses comptes. Six mois d’enquête ont été nécessaires pour le confondre. 90 victimes ont été identifiées, mais il y en aurait d’autres. Le malfaiteur multirécidiviste a été incarcéré à Niort où il a déjà été condamné pour des faits similaires.