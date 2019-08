Les faits remontent au 30 janvier dernier. Ce jour-là, les six bâtiments du camping Les Chênes verts, géré par la société Huttopia, ont été fracturés. Les prélèvements ADN effectués sur place ont permis de confondre l’auteur qui a été interpellé le 16 juillet dernier. Il a reconnu les faits et dénoncé un complice qui a également été arrêté. Des perquisitions ont permis de retrouver la quasi-totalité des objets volés : une remorque, une débroussailleuse, des bouteilles d’alcool, une friteuse, une plancha, un vidéo-projecteur et même de la tuyauterie en cuivre. Le préjudice est estimé à 11 000 euros. Des produits stupéfiants ont aussi été saisis.