Une nouvelle campagne de surveillance du capricorne asiatique a démarré hier à Royan. Elle fait suite à des mesures de lutte et de prévention prises par la préfecture, suite à la découverte de l’insecte l’été dernier dans le quartier de Pontaillac. S’il n’est pas dangereux pour l’homme, il l’est en revanche pour les végétaux, et notamment les arbres. Ce qui peut avoir des conséquences dramatiques en cas de chute. Jusqu’à vendredi, des agents de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt vont inspecter le quartier, en compagnie d’une brigade cynophile.