Un nouveau drame de la route sur l’île de Ré. Hier midi, à Rivedoux-Plage, une collision entre une moto et un camping-car a fait un mort. C’est un jeune homme de 17 ans qui a perdu la vie. Il s’agissait du pilote du deux-roues. Le conducteur et les passagers du camping-car s’en sont sortis indemnes. L’accident, qui s’est produit sur la D735, a entraîné un important bouchon en amont et en aval du pont de l’île de Ré. La circulation a été totalement interrompue le temps de l’intervention des secours. Une enquête a été ouverte pour préciser les circonstances de ce nouveau drame de la route. Mardi déjà, une collision entre deux voitures avait coûté la vie à un jeune homme de 19 ans. C’était sur cette même départementale 735.