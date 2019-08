L’adolescente de 16 ans, portée disparue au Thou, près d’Aigrefeuille, à la suite d’une fugue, a été retrouvée samedi après-midi. Elle s’était enfuie du domicile familial une semaine plus tôt. Pendant tout ce temps, ses parents sont restés sans nouvelle de la jeune fille qui était partie sans son téléphone. Ils avaient alerté la gendarmerie, et pensé à une mauvaise rencontre sur internet. L’adolescente a finalement regagné son foyer sans plus d’explications.