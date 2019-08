Le phénomène est en recrudescence dans le département. La gendarmerie met en garde contre les collectionneurs de billets. Des individus très habiles qui arrivent facilement à berner leurs victimes.

Sévissant actuellement en Charente-Maritime, et plus généralement dans la région, des vols par ruse sont commis dans les commerces de proximité par des individus très habiles, se disant collectionneurs de billets. Le mode opératoire est sensiblement toujours le même. Alors qu’ils sont souvent deux complices, les malfaiteurs se rendent dans des commerces de proximité, et procèdent à l’achat d’un objet de faible valeur. Parlant très souvent avec un accent anglais, ils en profitent pour préciser qu’ils sont collectionneurs de billets ou à la recherche de billets avec une numérotation particulière. Alors que le commerçant accepte de regarder dans sa caisse par courtoisie, les auteurs parviennent à en subtiliser une partie. La supercherie est alors trop souvent découverte après le départ des auteurs. La gendarmerie, qui relate ces faits sur son compte Facebook, recommande de ne jamais montrer ni sortir les billets de la caisse. D’observer les individus suspects pour ensuite en faire une parfaite description. Et d’avertir immédiatement les forces de l’ordre, mais aussi les commerçants voisins.