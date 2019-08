Deux associations environnementales de Charente-Maritime vont boycotter la prochaine réunion de crise de l’eau. Elle a lieu cet après-midi à la préfecture de La Rochelle. Nature environnement 17 et SOS rivière ont prévu d’appliquer la politique de la chaise vide pour se faire entendre. Car depuis trois semaines, et alors que la situation ne fait que s’aggraver, leur avis n’est jamais pris en compte, remarque Jean-Louis Demarcq, le président de l’association SOS rivières et environnement, qui dénonce un simulacre de concertation :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/sos-riviere.mp3