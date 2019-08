Zoom sur la base nautique de Saujon. Un site destiné aux adeptes de sports de glisse, mais pas seulement puisque les amateurs aussi peuvent s’y initier. C’est le défi de Charly Depourtre, l’un des cogérants de la société Téleski nautique, qui propose plusieurs disciplines à tester à la base de loisirs de La Lande. Il est au micro de Laurine Giraudot :

Voilà et si vous voulez plus d’infos et d’images, rendez-vous sur le site teleskisaujon.fr.