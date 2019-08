Une disparition de plus en plus inquiétante au Thou, près d’Aigrefeuille. Les parents de Pamela Roux, 16 ans, sont sans nouvelles de leur fille depuis samedi dernier. Elle a fugué du domicile familial selon ses proches. Et depuis, aucun signe de vie. La jeune fille est partie sans laisser de traces, et sans son téléphone. Elle mesure 1,60m, a les yeux bleus, les cheveux bruns et mauves, et des tâches de rousseurs. Sa famille, qui a donné son signalement à la gendarmerie, redoute une mauvaise rencontre sur internet. Ecoutez sa tante Laëtitia Bernard qui est très inquiète :

Si vous l’avez vue ou si vous avez des informations, vous pouvez contacter le 06 15 95 20 39 ou le 06 26 75 41 38. Mais également la gendarmerie. Sa photo et sa description sont sur notre site internet.