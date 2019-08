Des cours du soir pour mieux appréhender le numérique. A la rentrée, plusieurs collèges de Charente-Maritime accueilleront des parents d’élèves ayant besoin d’un accompagnement. Ce soutien aura pour objectif de faciliter le suivi scolaire de leurs enfants qui passe par internet, et d’accéder aux outils numériques, alors que le déploiement du Très haut débit se poursuit dans le département. L’idée étant aussi de lutter contre l’illectronisme. Pour ce faire, le Département de la Charente-Maritime a signé en mars dernier la charte « Territoire France connectée ». L’objectif est d’accompagner les personnes qui ont besoin d’aide pour leurs démarches en ligne, et notamment pour faire valoir leurs droits comme le RSA, les allocations familiales, la prime d’activité ou l’aide au logement. Un plan pour l’inclusion numérique a donc été lancé. Et ce dispositif d’accompagnement après les cours en fait partie. Plusieurs collèges ont été retenus pour une première phase d’expérimentation : Archiac, Montendre, La Tremblade, Mendès-France à La Rochelle et Quinet à Saintes. Les cours auront lieu le soir ou le mercredi après-midi. Des locaux, des équipements et un encadrement spécifique seront mis à la disposition des parents d’élèves qui en feront la demande. Le plan en question coïncide avec le déploiement de la fibre en Charente-Maritime. Pour rappel, tous les foyers du département seront connectés au très haut débit internet d’ici à 2022.