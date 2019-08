2000 litres d’essence volés en l’espace de sept mois en Charente-Maritime. La police vient de mettre la main sur deux cambrioleurs ayant sévi dans les secteurs d’Aytré, Marennes et Bourcefranc. Une quinzaine de vols au total, dans des entreprises et chez des particuliers. Ils ont été interpellés jeudi dernier à Tonnay-Charente lors d’un banal contrôle routier, après un refus d’obtempérer à Bourcefranc. Leur voiture transportait une vingtaine de bidons de carburant. Une perquisition au domicile des malfaiteurs a permis de confondre les suspects déjà connus des services de police. Une certaine somme d’argent et des bouteilles d’alcool ont été retrouvés chez eux. Ils seront prochainement convoqués devant la justice.