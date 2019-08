Connaissez-vous la peinture végétale ? C’est l’une des disciplines enseignées à La Petite galerie de Marennes. Tout l’été, l’artiste Christine Paquereau propose des ateliers d’initiation à cette pratique qu’elle nous présente :

Un art et un savoir-faire qui impliquent une certaine démarche écologique et naturelle. Christine Paquereau :

Les ateliers ont lieu les mercredis et vendredis. Et sur demande, le lundi ou le week-end. Plus de renseignements au 06 19 13 68 06.