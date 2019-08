A Saint-Trojan-les-Bains, sur l’île d’Oléron, plusieurs garennes artificielles sont en cours d’installation. L’objectif est de préserver la biodiversité locale, mais aussi le cordon dunaire grâce au cynoglosse des dunes. Une fleur protégée qui contribue à fixer la dune. Mais elle a besoin du lapin pour accroître son développement. L’Office national des forêts, avec l’expertise de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, mène depuis 8 ans des actions pour favoriser la réintroduction de l’animal, dans le cadre du programme européen Natura 2000. Laurent Ferchaud, technicien forestier à l’ONF, nous explique :

L'ONF appelle donc à la plus grande vigilance, surtout en cette période où la dune grise est mise à rude épreuve en raison de la présence des vacanciers. Il est donc vivement recommandé de tenir son chien en laisse. Mais aussi de ne pas cueillir les plantes, de ne pas faire de feux, de se garer sur les parkings prévus à cet effet, de ne pas jeter ses déchets n'importe où et d'emprunter les sentiers afin de préserver l'environnement.