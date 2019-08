Le centre social de Surgères va-t-il pouvoir organiser sereinement la 20e édition des Scènes d’été l’année prochaine ? La question se pose, alors que la 19e édition vient de se terminer. En effet, le Cac (le Centre d’animation et de citoyenneté) vient d’apprendre la perte d’une subvention qui lui permet d’organiser son évènement phare. Celle de la Région Nouvelle-Aquitaine. Un coup dur pour la structure qui propose tous les étés des concerts et des spectacles gratuits ouverts à tous, et qui défend l’accès à la culture pour tous en milieu rural. On écoute Isabelle Rat, la directrice :

Si ce recours n’aboutit pas, le Cac envisage de supprimer l’une des cinq dates prévues en 2020. Pour information, l’évènement mobilise une trentaine de bénévoles et accueille 600 spectateurs en moyenne.