Scène ouverte avec Les Pécheurs De Notes de La Rochelle, en concert à la Fête du port de Châtelaillon-Plage le jeudi 15 août.

Pêcheurs de Notes, c’est un collectif de chanteurs et de musiciens, fondé à l’origine en 2010 dans les locaux du musée maritime de La Rochelle. C’est l’invitation au voyage vocal et instrumental dans l’histoire du monde de la navigation, élaboré à partir de répertoires traditionnels et créations plus récentes… Qu’ils soient matelots du grand large ou bateliers des rivières, tous partagent les mêmes étapes d’une existence faite d’épreuves, mais aussi de réjouissances… Bref, tout ce qui forge une vie…

https://pecheursdenotes.com/

https://www.facebook.com/pdn17/