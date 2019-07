Amateurs de sports de glisse, voici une école à la portée de tous. . Il s’agit d’une école itinérante créée par Benoît Gendre, qui est aussi le moniteur et qui vous guide pour bien pratiquer et vous sentir à l’aise sur l’eau. On l’écoute :

Et pour en savoir plus ou vous inscrire à une formation, vous pouvez contacter le 06 23 30 03 39.