Communiqué de la préfecture :

Activation du niveau 3 alerte canicule à partir de lundi 22 juillet 2019 à 6h.

Personnes sensibles ou exposées, protégez-vous.

Conseils de Comportement Canicule/Orange

> En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin ou le 15.

> Si vous avez besoin d’aide appelez la mairie.

> Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour. Accompagnez les dans un endroit frais.

> Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.

> Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour.

> Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains.

> Adultes et enfants : buvez beaucoup d’eau, personnes âgées : buvez 1.5L d’eau par jour et mangez normalement.

> Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).

> Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.

> Limitez vos activités physiques.

> Pour en savoir plus, consultez le site http://www.sante.gouv.fr/ et www.meteofrance.com . Un numéro a également été mis en place pour obtenir plus d’informations : 0800 06 66 66