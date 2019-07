Hier, la préfète de région et des élus locaux de Charente-Maritime et de Gironde se sont rendus sur place pour réaffirmer leur soutien au monument. Monument qui a été choisi par le Président de la République Emmanuel Macron pour représenter la France au Patrimoine mondial. Construit en 1611, c’est le plus vieux phare du monde encore en activité. Fabienne Buccio, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine :

Avant un éventuel classement qui ne devrait pas intervenir avant un an, le phare de Cordouan a été élu début juillet « Phare de l’année » par l’Association internationale de signalisation maritime.