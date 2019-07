Tout l’été, l’Ecomusée de Port-de-Barques propose des activités en direction des enfants et des familles. A la découverte de l’estran, des paysages, de la faune et de la flore locale, et des métiers de la mer. Avec des ateliers de fabrication d’objets, des chasses au trésor sur l’île Madame, mais aussi des sorties « pêche à la crevette » pour les 4-12 ans. Anne Cigolotti, l’animatrice, nous en parle :

L’occasion de sensibiliser aussi les plus jeunes à l’environnement :

Prochains rendez-vous les 27 et 28 août. A noter que des concours de pêche à la crevette ouverts aux familles sont prévus cet après-midi, puis le 30 juillet, et les 6, 15, 22 et 29 août à 16h30.