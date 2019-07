La baignade interdite à la base de loisirs de Thors, près de Saint-Jean-d’Angély. Suite à un bulletin d’alerte émis par l’Agence régionale de santé, la mairie vient de prendre un arrêté jusqu’à nouvel ordre. En cause : la présence d’algues bleues. Un phénomène qui touche actuellement de nombreux plans d’eau en France, dont trois en Charente-Maritime. Il est dû aux fortes chaleurs. Et sa résorption dépend de la météo et d’un apport d’eau de pluie. Un suivi et des analyses sont en cours pour suivre l’évolution jusqu’à un retour à une situation favorable. Les activités nautiques restent autorisées.