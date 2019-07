L’inauguration hier après-midi à Tonnay-Charente de la première phase d’achèvement des travaux sur le quai libération. Les premiers aménagements ont déjà été testés le week-end dernier, à l’occasion de l’évènement Site en scène « Tonnay fête sa Charente ». De quoi contribuer à la dynamisation d’un site longtemps laissé à l’abandon.

« La Ville retrouve son fleuve ». C’est ainsi que la municipalité présente les premiers aménagements réalisés sur le quai Libération. En 2017, elle lançait une démarche de redynamisation du site dans le but d’augmenter son attractivité. Désormais, cette reconquête des bords de Charente s’appuie, je cite, « sur la mise en place d’actions concrètes ». Il y a eu d’abord l’an dernier la création d’une aire de camping-car. Et puis cette année la réalisation d’un terrain de pétanque et d’un espace scénique pour accueillir des concerts et des spectacles, juste à côté d’un food-truck qui sera présent pendant toute la période estivale. Le projet le plus ambitieux, c’est l’aménagement d’une aire de jeux dédiée aux enfants de 3 à 12 ans. Un nouvel espace articulé autour d’une gabarre, symbole du passé fluvial de la cité tonnacquoise, puisque cette embarcation était destinée au transport de marchandises sur la Charente comme le sel, l’eau-de-vie ou le bois. Il est doté d’un parcours multi-activités et de jeux récréatifs, qui sont également accessibles aux enfants en situation de handicap. La structure réalisée sur mesure s’inscrit pleinement dans les exigences du périmètre de protection du pont suspendu classé monument historique, et du label Grand site de France auquel postule le territoire.

Et j’ajoute que d’autres aménagements sont prévus sur le quai Libération pour renforcer davantage encore son attractivité et celle du centre-ville.