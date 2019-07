Une mère et son enfant pris au piège par la marée montante hier après-midi à Port-des-Barques. Peu avant 14h30, alors qu’ils se trouvaient à bord de leur véhicule sur la passe aux filles qui permet d’accéder à l’île Madame à marée basse, les deux victimes se sont retrouvées bloquées entre deux eaux. Un classique de l’été qui a nécessité l’intervention de sept sapeurs-pompiers. Légèrement blessés, la mère et son enfant ont été montés par les secours à bord de leur embarcation, puis ramenés à terre et pris en charge par une ambulance. Le Sdis 17 rappelle les consignes de prudence : respecter les horaires et coefficients de marée. En cas de difficulté en mer, il faut composer le 196.